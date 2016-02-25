Основатель World of Tanks пополнил список миллиардеров Bloomberg

Состояние 39-летнего Виктора Кислого, основателя игры World of Tanks, превысило $1 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index). ​

Общая стоимость компании Wargaming, по оценке агентства, составляет около $1,5 млрд, передает РБК.

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Сам Кислый подсчеты составителей Bloomberg Billionaires Index комментировать отказался, заверив, что никогда не пытался считать собственные деньги, а образ жизни ведет «очень скромный».

​В разговоре с корреспондентом Bloomberg основатель компании, в игровых проектах которой зарегистрировано более 100 млн человек, заверил, что Wargaming не намерена останавливаться на достигнутом.

«Мы должны создать конвейер по производству качественных игр. Наша компания намерена осваивать все большие рынки. Если появится миллиард микроволновок с джойстиками, на которых можно будет играть в игры, мы создадим программы и для них», — отметил Кислый.

По оценкам Bloomberg, общий доход Wargaming в 2015 году составил около $590 млн.​

Штат компании Wargaming в настоящее время включает в себя свыше 4 тыс. сотрудников, а офисы расположены в 10 разных странах — Белоруссии, России, Украине, Кипре, США, Франции, Южной Корее, Австралии, Сингапуре, Японии, а также на Тайване.

Компания была основана в 1998 году выпускником физического факультета Белорусского госуниверситета Виктором Кислым.

В 2010 году Wargaming выпустила многопользовательскую онлайн-игру World of Tanks. Компания владеет 20,3% акций в кипрском банке Hellenic.