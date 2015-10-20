Cоздатели World of Tanks открывают подразделение мобильных игр с операционным центром в Киеве

Поводом создать отдельное подразделение, как отметили в Wargaming, стал успех условно-бесплатного танкового экшна World of Tanks Blitz для смартфонов и планшетов, передает Lenta.ru. По данным компании, его загрузили на свои устройства более 35 млн человек, проект стал доступен для скачивания 27 июня 2014 года.

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Главой направления станет бывший руководитель DropForge Games Дэвид Блум. Операционные центры подразделения будут располагаться в Киеве и Сиэтле, в будущем WG Cells планирует расширять свое присутствие в ключевых для мобильного рынка регионах.

Сейчас в список разработок WG Cells входит уже доступная на iPad стратегия Loot & Legends, получившая статус Editor’s Choice в App Store. Среди готовящихся проектов - мобильный шутер Fantastic Plastic Squad, релиз которого назначен на 2015 год. Smash Squad - ролевая игра с реалистичной физикой, выход которой намечен на 2016 год. Обе новинки разрабатывают для iOS.