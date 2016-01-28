NASA показало снимки загадочных линий Наска в Перу

Изображения и комментарии к ним размещены на сайте агентства, передает Lenta.ru. На снимках можно рассмотреть различные рисунки, образованные множеством геометрических фигур и полос. В частности, там заметен символ колибри, в длину достигающий 50 м.

Научный инструмент UAVSAR был установлен на самолете. Воздушному судну потребовалось два пролета продолжительностью по 10 минут, чтобы провести радарную съемку плато Наска, необходимую для составления каталога деталей рельефа.

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Физик Брюс Чепмен из американской Лаборатории реактивного движения в Пасадене отметил, что инструмент UAVSAR идеально подходит для исследований плато Наска из-за засушливого климата и отсутствия растительности на нем.

Линии Наска расположены на одноименном нагорье и образованы примерно 30 рисунками, 700 геометрическими фигурами и 13 тыс. полос. Первое упоминание о рисунках появилось в XVI веке. Их происхождение неизвестно.