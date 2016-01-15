Украина поднялась на 17 позиций в рейтинге аутсорсинговой привлекательности, заняв 24-е место

Украина за 2015 год поднялась на 24-е место с 41-го в глобальном рейтинге аутсорсинговой привлекательности, сообщила пресс-служба ассоциации «Информационные технологии Украины» со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании A.T. Kearney.

«Украина поднялась на 17 позиций в глобальном рейтинге аутсорсинговой привлекательности (Global Services Location Index, GSLI), с 41-го в 2014 году на 24-е место в 2016 году», - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, 55 стран, вошедших в рейтинг, оценивались по таким критериям: финансовая привлекательность, навыки специалистов и доступность рабочей силы, а также бизнес-среда.

«Украина поднялась за счет значительного улучшения позиций нашей страны в показателе компенсационных расходов. Также повысилась конкурентоспособность страны по показателям налоговых и административных расходов», - уточнила пресс-служба ассоциации.

Согласно пресс-релизу, увеличение политических рисков в Украине, которые также влияют на позицию страны в рейтинге, было частично компенсировано за счет внедрения правительством реформ, которые повысили конкурентоспособность страны.

Справка УНИАН. Ассоциация «Информационные технологии Украины» создана в апреле 2004 года ведущими украинскими разработчиками программного обеспечения Miratech, SoftLine, Mirasoft, ProFIX, Ukrsoft, SoftServe. На сегодняшний день ассоциация представляет интересы около 30 украинских IT-компаний.

Компания A.T. Kearney, один из лидеров в сфере стратегического консалтинга, основана в Чикаго в 1926 году. В настоящий момент представительства компании расположены в 35 странах Европы, Америки и Азии.

A.T. Kearney предоставляет спектр консалтинговых услуг, включая разработку корпоративных стратегий, оптимизацию организационных структур, повышение эффективности продаж, разработку новых продуктов, разработку стратегии выхода на новые рынки, внедрение систем управленческой отчетности, реализацию программ по сокращению издержек и реструктуризации.