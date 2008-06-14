От шатла Discovery, который летит на Землю, откалываются куски

15:54, 14 июня 2008
Наука и IT
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В NASA успокаивают

От шаттла "Дискавери", который летит на землю, откалываются куски. Астронавты зафиксировали сразу два неизвестных предмета вблизи челнока. Идентифицировать их самостоятельно пилоты не смогли, поэтому информацию передали в центр NASA. 

Инженеры на Земле установили, что от "Дискавери" могла отколоться часть тормозной системы. А именно - один из металлических зажимов.

Однако безопасному возвращению шаттла на землю это не повредит - убеждены в NASA.

Челнок должен приземлиться на мысе Канаверал в 18:15 по Киеву, передает 5 канал.

 

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