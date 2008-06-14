От шатла Discovery, который летит на Землю, откалываются куски

От шаттла "Дискавери", который летит на землю, откалываются куски. Астронавты зафиксировали сразу два неизвестных предмета вблизи челнока. Идентифицировать их самостоятельно пилоты не смогли, поэтому информацию передали в центр NASA.

Инженеры на Земле установили, что от "Дискавери" могла отколоться часть тормозной системы. А именно - один из металлических зажимов.

Однако безопасному возвращению шаттла на землю это не повредит - убеждены в NASA.

Челнок должен приземлиться на мысе Канаверал в 18:15 по Киеву, передает 5 канал.