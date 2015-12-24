Ученые выяснили, что собаки оказались способны копировать эмоции друг друга

Способность отражать эмоции (например, смеяться в ответ) помогает людям общаться между собой. Как выяснилось, собаки делают то же самое с теми же целями, сообщает "Моя планета" со ссылкой на BBC.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Пизы, проанализировавшие 50 часов видеозаписей взаимодействия собак между собой. Исследователи заметили, что собаки, как люди и некоторые другие приматы, отзеркаливают мимику и телодвижения своих ближних за доли секунды, делая это непроизвольно. Например, если одна собака в настроении поиграть, она особенным образом приоткрывает пасть или «припадает» на передние лапы, вторая тут же копирует эти движения. Это может свидетельствовать о наличии у собак способности к эмпатии, говорится в исследовании.

Впрочем, другие ученые подвергают эти выводы сомнению. Доктор Джон Брэдшоу из Университета Бристоля говорит, что нужно провести больше исследований, чтобы достоверно установить, способны ли собаки сочувствовать друг другу, подобно людям.

По его словам, собаки известны своим умением копировать движения как своих сородичей, так и людей - именно поэтому они так легко обучаемы. Они также любят играть, и имитация движений партнера означает готовность к продолжению игры. Но это, по Брэдшоу, не означает, что собака может считывать эмоции или мысли других собак.

Известно, что собаки могут реагировать на выражение лица человека, например повторять зевок, что дает основания предполагать о наличии у них зачатков эмпатии. Такие способности наши четвероногие друзья могли приобрести в процессе одомашнивания. Для проверки этой версии итальянская команда исследователей решила изучить поведение ближайших родственников собак - волков.