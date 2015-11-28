Египет на 90% уверен, что в гробнице Тутанхамона есть тайные комнаты - СМИ

Об этом заявил в субботу, 28 ноября, египетский министр по делам древностей Мамдух ад-Дамат, сообщает Немецкая Волна.

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По его словам, после проведенных исследований он "более чем на 90 процентов уверен", что следует ждать большого археологического открытия. По мнению министра, за стенами гробницы Тутанхамона может быть обнаружена усыпальница египетской царицы Нефертити.

Ад-Дамати отметил, что для подтверждения гипотезы потребуются дополнительные исследования и анализы, которые могут занять примерно месяц.

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В августе 2015 года британский археолог Николас Ривз выдвинул теорию, согласно которой в гробнице Тутанхамона могут быть скрытые комнаты. В частности, ученый предположил, что скончавшегося в 19-летнем возрасте фараона похоронили в том же месте, где изначально была погребена Нефертити.