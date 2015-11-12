Ученые из Нидерландов рекомендуют пить 5 чашек чая в день

Такова одна из 16 официальных рекомендаций местным жителям, опубликованных Советом по здравоохранению Нидерландов - независимым научным органом, консультирующим парламент, пишет "Вокруг света".

Читайте такжеТемный шоколад и зеленый чай лучше всего повышают концентрацию внимания

Ежедневное употребление трех-пяти чашек напитка снижает кровяное давление, уменьшает риск диабета, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, заявляют исследователи. По их наблюдениям, в течение последних 10 лет в различных научных работах встречаются данные исключительно о пользе чая для здоровья.

В своих рекомендациях ученые отдельно подчеркивают, что чай обязательно должен быть черным или зеленым. Употребление различных травяных чаев не учитывается.

Между тем этот напиток очень популярен в Нидерландах. Дети начиная с четырех лет пьют специальный детский чай во время ланча, добавляя туда молоко.

По данным ресурса Tea Advisory Panel, предоставляющего информацию о научных открытиях, связанных с чаем, этот напиток также снижает риск развития рака груди и полости рта и поддерживает эластичность артерий. Согласно последним исследованиям неврологов,черный и зеленый чай улучшают мозговую активность, стимулируя ее в течение часа после употребления.

Напомним, ранее американские ученые выяснили, что зеленый чай в сочетании с шоколадом значительно повышает концентрацию внимания.