Apple хочет создать конкурента для PayPal - WSJ

Компания хочет создать мобильное приложение, которое позволило бы пользователям мгновенно переводить средства и делать покупки с помощью телефона и без использования наличных или банковских карт, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, пишет ZN.UA.

В настоящее время компания ведет переговоры с американскими финансовыми компаниями для заключения партнерства.

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Подробности о технических характеристиках новой системы, пока не разглашаются.

Как отмечается, если Apple удастся удачно зайти на рынок с этим приложением, то она сможет стать сильным конкурентом для уже существующих приложений подобного рода, в том числе Venmo, принадлежащей платежной системе PayPal.

"Сейчас пока не ясно, сможет ли Apple заработать на новом сервисе, но этот шаг является еще одной попыткой компании привязать к себе клиентов, убеждая их использовать айфоны для повседневных нужд, в том числе и для пользования финансовыми услугами", - говорится в статье.