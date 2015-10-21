Ученые определили возможную родину собак

К такому выводу ученые пришли на основании генетического анализа "деревенских" (не являющихся домашними питомцами, однако обитающих близко к людям) собак из различных стран мира, пишет N+1.

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В течение десятилетий многие генетики, археологи и эволюционные биологи пытались проследить историю Canis lupus familiaris (собаки), однако каждый раз результаты оказывались противоречивыми. Генетические исследования оказались осложнены интенсивно проводившимся в последние несколько столетий выведением новых пород, которое затмило эволюционную историю собаки.

Авторы исследования решили изучать собак, проживающих в изолированных местах. Всего исследователи собрали образцы 549 различных собак из 38 стран мира. Затем ученые сопоставили геномы этих собак с геномами более чем 4500 породистых собак 161 различной породы.

Подобный комплексный подход позволил авторам получить хорошее представление об общих генетических связях у сегодняшних собак. Согласно исследованию, деревенские собаки имеют намного большее количество генетических различий, нежели породистые собаки. Эти собаки подверглись различным уровням инфильтрации из европейских собак: африканские собаки имеют относительно мало общего в прошлом с европейскими собаками, в то время как собаки с южной части Тихого океана происходят практически исключительно от европейских.

Авторы предположили, что подобное разделение несет в себе какие-то исторические предпосылки, поэтому они сосредоточили внимание на подгруппе деревенских собак, имеющих мало общего с европейскими породами. Исследователи связали между собой близко расположенные друг к другу различающиеся элементы хромосом в геноме этих собак. Это позволило определить, как давно эти собаки произошли от общего предка, и где это произошло. Анализ данных показал, что этим местом является Центральная Азия, из которой собаки затем "переехали" в Восточную Азию и другие места.

Однако, далеко не все ученые согласны с представленными результатами. Одним из аргументов критиков является то, что исследователи не собрали образцы ДНК из южного и центрального Китая, поэтому результат определения места нельзя считать точным. По словам Роберта Уэйна, эволюционного биолога и специалиста по одомашниванию собак из Калифорнийского университета, современные собаки имеют мало общего с теми, что были одомашнены более 27 тыс. лет назад. Критики предлагают исследовать ДНК ископаемых останков собак для определения, где и когда они были одомашнены.