Ученые заявляют о первом потенциальном лекарстве от эпилепсии

Американские медики создали небольшую белковую молекулу, которая подавляет нейроны в височной доле мозга, виновные в возникновении эпилептических припадков, и при этом не убивает их, что позволит медикам в ближайшем будущем избавлять больных от самой распространенной формы эпилепсии, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron, пишет РИА Новости.

"Мы надеемся, что мы сможем использовать это лекарство для лечения пациентов, которые только что испытали серию длительных эпиподобных приступов. Наши молекулы должны защитить их от превращения в полных эпилептиков", — заявил Джеймс Макнамара (James Macnamara) из университета Дьюка в Дареме (США).

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Макнамара и его коллеги несколько лет назад выяснили, что причиной развития височной эпилепсии, самой распространенной и опасной формы подобных приступов, являются нарушения в работе белка TrkB, чьи молекулы покрывают поверхность нейронов височной доли мозга.

Чрезмерно высокая активность этого вещества, как объясняют ученые, заставляет клетки синхронизировать свои импульсы и порождать очаг эпилептической активности, появление которого приводит к исчезновению связи с реальностью и кратковременной потере памяти.

Работа этого препарата, как рассказывают ученые, была проверена на мышах, страдавших от височной эпилепсии. По их словам, трехдневный курс pY816 полностью избавил грызунов от припадков и защитил их от дальнейшего развития эпилепсии на очень продолжительное время. В ближайшее время Макнамара и его коллеги планируют начать клинические испытания и скорейшим образом перевести pY816 из лаборатории в область клинической практики.