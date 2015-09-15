Цукерберг в прямом эфире показал офис Facebook и свое рабочее место (видео)

«Это наша первая прямая трансляция из штаб-квартиры», говорит Цукерберг в начале видео.

При съемке впервые была использована функция живого потокового видео в фейсбуке, передает Дождь.

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Во время этой экскурсии Цукерберг рассказал, что компания переехала в новый офис всего несколько месяцев назад. Сам офис представляет собой огромное открытое пространство без стен и кабинетов.

Все сотрудники сидят вместе. По словам Цукерберга, это помогает работать в команде, делиться идеями и работать в коммуникации.

Глава Facebook также показал свое рабочее место. Отдельного кабинета у него нет, его стол расположен вместе со всеми.