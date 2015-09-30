Instagram начала продажу рекламы в России

Социальная сеть Instagram запускает в России прямые продажи рекламы совместно с компанией Aitarget, которая будет официальным реселлером соцсети в стране, цитирует РИА Новости сообщение компаний.

"Используя новый сервис, рекламодатели смогут привлечь внимание молодой, динамично растущей аудитории Instagram в России", — говорится в сообщении.

Россия, где у Instagram насчитывается 16 миллионов активных пользователей, занимает пятое место среди всех стран по уровню проникновения соцсети (всего у Instagram более 400 миллионов пользователей в мире). "Ежегодно аудитория соцсети в стране растет более, чем на 25%. При этом рост происходит не только за счет столиц: на Москву приходится лишь 20% пользователей Instagram в России, а на Петербург — 10%", — отмечается в сообщении.

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У российской аудитории Instagram есть несколько отличительных особенностей: две трети "инстаграммеров" в РФ находятся в возрасте от 18 до 34 лет (на 65% это женщины), молодая аудитория заходит в соцсеть в среднем 5-10 раз в день, отмечается в сообщении.

Рекламамодателям для размещения в Instagram будет доступно три основных формата: статичная картинка со ссылкой, видеоролик длительностью до 15 секунд и картинка с кнопкой установки приложения. Рекламные посты будут демонстрироваться в лентах пользователей и сопровождаться пометкой "реклама". В рекламе Instagram будут доступны все возможности Facebook по таргетингу: пол, возраст и другие параметры пользователей.