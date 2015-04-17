Instagram ужесточил правила публикации фотографий

Как пишет Independent, новые правила запрещают публиковать голые ягодицы, половые органы, фото полового акта и "некоторые фотографии женской груди". При этом разрешается публикация снимков грудного вскармливания и шрамов от мастэктомии, передает "Новое время".

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В то время в Instagram отметили, что понимают желание людей делиться обнаженными фото, имеющими "художественный или творческий характер", но запрещают публикацию наготы. "Нагота в фотокопиях картин и скульптур также разрешена", - гласят правила.

Кроме того, администрация соцсети намерена добиться запрета на публикацию изображений с обнаженными или частично обнаженными детьми из соображений безопасности. "Даже если контент обнародован с добрыми намерениями, он может быть использован другими особами непредвиденным образом," - утверждают в Instagram.

В правилах также уточняются понятия дискриминации и насилия: "никогда не стоит поощрять насилие или нападки на кого-либо из-за их расы, этнической принадлежности, национального происхождения, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, инвалидности, или заболеваний".

Также утверждается, что Instagram - "не место для поддержки или прославления терроризма, организованной преступности, или групп ненависти". Instagram также будет удалять фотографии, на которых человек наносит сам себе вред.