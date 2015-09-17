Ученые проверят "вакцину долголетия" на человеке

Медики из колледжа Альберта Эйнштейна заявили о возможном начале клинических испытаний особого препарата, который должен замедлить старение человеческого организма, предварительное одобрение на проверку которого ученые получили у надзорных органов США, сообщают РИА Новости со ссылкой на новостную службу журнала Science.

"Мы никогда не утверждали и не говорим о том, что мы собираемся искусственно добавить годы жизни к тому сроку, который должен прожить человек. Но все же, если наши эксперименты завершатся удачно, то мы, скорее всего, сможем прожить чуть дольше, чем обычно, но это не первоочередная цель этих опытов. Наша задача – продлить срок здоровой и полноценной жизни", — заявил Джей Ольшански (Jay Olshansky) из университета Иллинойса (США).

Как рассказал Science Нир Барзилай (Nir Barzilai) из колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (США) его научная группа в ближайшее время начнет масштабный эксперимент, в рамках которого три тысячи пожилых добровольцев будут принимать метформин – лекарство от диабета, продлившее жизнь грызунам на 5-6% в экспериментах, которые их коллеги проводили два года назад.

Это произошло из-за того, что данное лекарство меняет работу митохондрий, что переводило их в энергосберегающий режим и заставляло активнее окислять жиры. Благодаря этому мыши на лекарственной диете меньше страдали от ожирения, катаракты глаза и чувствовали себя лучше в последние месяцы жизни, чем их сородичи из контрольной группы. В целом, действие метформина на организм было аналогично тем процессам, которые происходят при питании низкокалорийной диетой.

Как объясняет Барзилай, у метформина, несмотря на относительно его слабый эффект, есть одно ключевое преимущество – он очень хорошо изучен в последние 30 лет, абсолютно безопасен для организма человека и не убьет его, если принимать данный препарат в неправильной дозе. По словам ученого, он сам уже более пяти лет употребляет это лекарство, которое врачи выписали ему после развития у Барзилая преддиабетического состояния.

Эти факты и другие аргументы Барзилая убедили чиновников из Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) разрешить его команде, в порядке исключения, провести данный эксперимент, несмотря на то, что он нарушает главное правило FDA – каждый медицинский опыт должен был направлен на лечение одной конкретной болезни. Старение и одряхление, как объясняют исследователи, не считаются болезнью.

Пока, как рассказали Science в FDA, это разрешение носит принципиальный, но не формальный характер, и медикам еще предстоит модифицировать процедуру проведения эксперимента для того, чтобы она соответствовала всем нормам Управления. Тем не менее, Барилзай, Ольшански и их коллеги уверены в том, что им удалось заручиться согласием медицинских чиновников.

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Сейчас ученые собирают средства на проведение столь масштабных клинических испытаний. По их оценкам, на их организацию потребуется от 30 до 70 миллионов долларов, и ряд частных инвесторов уже проявил интерес к данному эксперименту. Как надеются биологи, после окончательного одобрения к проекту могут подключиться государственные научные фонды США.