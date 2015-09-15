Американская компания купила украинский стартап за $150 миллионов - СМИ

Сумма сделки составила около $150 млн, сообщает AIN.UA.

Отмечается, что вся команда разработки украинского приложения из Одессы переедет в США.

Отдельное приложение Looksery исчезло из AppStore, став частью приложения Snapchat — если во время записи видеозвонка тапнуть по изображению своего лица, на экране появятся знакомые фильтры от Looksery.

Looksery — это программа для мобильных устройств, которая позволяет в реальном времени изменять собственное лицо так, чтобы красиво смотреться на фото и даже во время видеочата. С помощью приложения можно похудеть, потолстеть, выровнять цвет кожи и устранить ее дефекты, изменить что угодно — от цвета глаз до формы черепа, наложить на лицо анимацию мультяшного героя или героя фильма ужасов.

Но зарабатывал проект в основном не на приложении, а на лицензировании своей технологии. Хотя приложение было успешным: 3 млн закачек iOS-версии через несколько месяцев после запуска.

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После удачной кампании на Kickstarter в прошлом году об украинской команде написали многие популярные СМИ: TechCrunch, Forbes, VentureBeat, CNN. Это помогло привлечь западных клиентов: технология Looksery заинтересовала операторов колл-центров, косметические компании, киностудии.

Благодаря тому, что быстро удалось найти клиентов на западных рынках, команда очень быстро вышла на прибыльность, генерируя невиданные для украинского стартапа $1 млн оборота в месяц.