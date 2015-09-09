Представлен Apple Pencil для IPad Pro: стилус будет имитировать нажатие грифеля на бумагу разной силы (фото)
"Умный" карандаш будет распознавать и имитировать нажатие грифеля на бумагу разной силы, и даже наклон.
В устройствах Apple появится стилус.
Об этом заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, передает Лента.ру.
"У всех были перья, стилусы, а у Apple — карандаш! На демо-видео стилус работает впечатляюще", - сообщают корреспонденты.
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"Умный" карандаш будет распознавать и имитировать нажатие грифеля на бумагу разной силы, и даже наклон.
Как сообщал УНИАН, на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско представили новый IPad Pro с большим экраном.
Как заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, экран IPad составит 12,9 дюймов - 5,6 миллионов пикселей.
Разрешение экрана лучше, чем Retina-экран в MacBook Air.
Отмечается, что в некоторых аспектах у iPad Pro больше возможностей, чем у ноутбуков - за счет функции Multitouch.
Кроме этого, впервые продукт от Apple получил 4 аудио динамика. Разработчики обещают, что гаджет будет работать 10 часов без подзарядки.
Весить устройство будет 712 грамм.
Вместе с тем у iPad Pro появится новый аксессуар - обложка-клавиатура: клавиши выпуклые, но сама клавиатура тонкая.