Представлен Apple Pencil для IPad Pro: стилус будет имитировать нажатие грифеля на бумагу разной силы (фото)

В устройствах Apple появится стилус.

Об этом заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, передает Лента.ру.

"У всех были перья, стилусы, а у Apple — карандаш! На демо-видео стилус работает впечатляюще", - сообщают корреспонденты.

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"Умный" карандаш будет распознавать и имитировать нажатие грифеля на бумагу разной силы, и даже наклон.

Как сообщал УНИАН, на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско представили новый IPad Pro с большим экраном.

Как заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, экран IPad составит 12,9 дюймов - 5,6 миллионов пикселей.

Разрешение экрана лучше, чем Retina-экран в MacBook Air.

Отмечается, что в некоторых аспектах у iPad Pro больше возможностей, чем у ноутбуков - за счет функции Multitouch.

Кроме этого, впервые продукт от Apple получил 4 аудио динамика. Разработчики обещают, что гаджет будет работать 10 часов без подзарядки.

Весить устройство будет 712 грамм.

Вместе с тем у iPad Pro появится новый аксессуар - обложка-клавиатура: клавиши выпуклые, но сама клавиатура тонкая.