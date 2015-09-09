Apple презентовала новый IPad Pro: гаджет с большим экраном сможет работать до 10 часов без подзарядки (фото)
20:36, 09 сентября 2015Наука и IT
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На традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско представили новый IPad Pro с большим экраном.
REUTERS
Как заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, экран IPad составит 12,9 дюймов - 5,6 миллионов пикселей, передает Лента.ру.
Разрешение экрана лучше, чем Retina-экран в MacBook Air.
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REUTERS
Отмечается, что в некоторых аспектах у iPad Pro больше возможностей, чем у ноутбуков - за счет функции Multitouch.
Кроме этого, впервые продукт от Apple получил 4 аудио динамика. Разработчики обещают, что гаджет будет работать 10 часов без подзарядки.
REUTERS
Весить устройство будет 712 грамм.
Вместе с тем у iPad Pro появится новый аксессуар - обложка-клавиатура: клавиши выпуклые, но сама клавиатура тонкая.
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