Apple презентовала новый IPad Pro: гаджет с большим экраном сможет работать до 10 часов без подзарядки (фото)

20:36, 09 сентября 2015
Наука и IT
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На традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско представили новый IPad Pro с большим экраном.

REUTERS

Как заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, экран IPad составит 12,9 дюймов - 5,6 миллионов пикселей, передает Лента.ру.

Разрешение экрана лучше, чем Retina-экран в MacBook Air.

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REUTERS

Отмечается, что в некоторых аспектах у iPad Pro больше возможностей, чем у ноутбуков - за счет функции Multitouch.

Кроме этого, впервые продукт от Apple получил 4 аудио динамика. Разработчики обещают, что гаджет будет работать 10 часов без подзарядки.

REUTERS

Весить устройство будет 712 грамм.

Вместе с тем у iPad Pro появится новый аксессуар - обложка-клавиатура: клавиши выпуклые, но сама клавиатура тонкая.

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