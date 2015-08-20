Samsung запустил конкурента Apple на рынке платежных систем

Для расчета за товары клиентам достаточно приложить гаджет к считывающему устройству на кассе магазина, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. В числе смартфонов, имеющих новую функцию, - Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+ или Galaxy Note 5. Дополнительное ключевое условие - привязанная к сервису платежная карта должна быть выдана банком, поддерживающим Samsung Pay.

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В отличие от Google Wallet, получить доступ к услуге можно даже при поставленном на предохранительную блокировку и выключенном экране телефона. Достаточно провести по нему снизу вверх, чтобы активировать Samsung Pay. После этого пользователю предлагают выбрать кредитную карту и подтвердить свою личность, введя пин-код или отсканировав отпечаток пальца. Затем в течение 15 секунд требуется поднести телефон близко к платежному терминалу, чтобы завершить расчет.

Сервис совместим с терминалами, оборудованными NFC-считывателем, а также моделями, работающими с картами с магнитной полосой.

Ожидается, что с 28 сентября воспользоваться Samsung Pay также смогут жители США. В ближайшее время к зоне охвата сервиса обещают присоединить Великобританию, Испанию и Китай.

Конкурентом Samsung выступит сервис Apple Pay, запущенный в 2014 году и пока доступный только жителям США и Великобритании. Похожий сервис под названием Android Pay также готовит для смартфонов компания Google.