Apple запустила собственную платежную систему

Новый платежный сервис даст возможность покупать вещи в более чем 220 тыс. магазинах или онлайн-приложениях, используя айфон и отпечаток пальца, сообщает "Новое время" со ссылкой на The Wall Street Journal.

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При этом только самые новые модели Apple имеют техническую возможность для использования услуги Pay.

Участниками системы Apple Pay являются платежные системы Visa, MasterCard и American Express.

Ранее сообщалось, что Apple оснастила новые iPad предустановлеными SIM-картами.