Apple заявила об обновлении и новом названии своего приложения для платежей (фотогалерея)

21:07, 08 июня 2015
Наука и IT
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В Сан-Франциско Apple открыла последнюю в сезоне-2015 крупную конференцию для разработчиков -Worldwide Developer Conference (WWDC), где представила обновления своих сервисов.

REUTERS

В частности, на конференции Apple показала обновленную версию своего приложения для платежей в iOS 9, где появится поддержка разнообразных программ лояльности.

Вместе тем, нынешнее приложение для платежей Passbook переименуют в Wallet.

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Ранее сообщалось, что конференция стала самой массовой, на ней представители из 70 стран. Конференция началась с презентации OS X. Вице-президент по операционным системам (ОС) в Apple Крейг Федериги представил OS X El Capitan.

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