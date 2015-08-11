Der Spiegel: Google ликвидируется

Об этом сообщает Марк Питцке в своей статье «Google ликвидируется», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Вряд ли они могли бы быть более разными. Один из них – 42-летний новатор, который стал соучредителем самой большой в мире интернет-компании. Другой, ровно в два раза старше, - чудаковатый легендарный инвестор, который зарабатывает на идеях других, и у которого нет электронной почты.

Это все, что есть общего у Ларри Пейджа и Уоррена Баффета. В течение многих лет глава Google восхищается 84-летним патриархом промышленного конгломерата Berkshire Hathaway. Когда Пейдж и его партнер Сергей Брин в 2004 году вывели Google на биржу, они написали радостное письмо своим акционерам – с единственной сноской: «Многое из этого навеяно эссе Уоррена Баффета».

Теперь они уже более половины столетия полностью следуют его редко допускающей ошибки деловой хватке: за ночь они превратили Google в гигантский конгломерат а-ля Беркшир - и сами себя, таким образом, в Уорренов Баффетов поколения Силиконовой долины.

«Название означает совокупность букв»

Пейдж объявил новости в ночь на понедельник снова в письме акционерам. Прежний Google войдет в новый холдинг под названием «Alphabet» (алфавит). Поскольку отныне Google будет все еще действовать как традиционный Web-бизнес, в то время как часто неясная остальная часть империи Google превратится в независимые компании – производитель терморегуляторов «Nest» или биотехнологический стартап Calico, который исследует повышение предполагаемой продолжительности человеческой жизни.

«Сегодня дела у нашей фирмы идут хорошо, но мы думаем, что можем сделать ее более чистой и ответственной», написал Пейдж. Письмо было преисполнено юношеского ажиотажа («супер-возволнован») и болтовней Силиконовой долины: «Нам нравится название «Alphabet» (алфавит), потому что оно означает совокупность букв, которые представляют язык». Он надеется, шутил обозреватель технологий Роб Пегораро на Твиттере, что кафетерий Google «завтра подаст суп с буквами».

На первый взгляд, за всеми этими пустыми речами стоит просто организационная перестройка: Все более разветвленная империя Google - которая, кажется, давно потеряла свое старое видение – будет разделена на отдельные компании с отдельными обязанностями и отдельным управлением, для лучшего обзора и, так, по крайней мере обещает Пейдж, более прозрачной финансовой отчетности.

Сундар Пичаи становится главой Google

Под крышей нового концерна «Alphabet», как своего рода внутренний аутсорсинг, «немного уменьшенный» Google занимает самую большую часть. К нему также присоединятся все «дистанционные» компании, которые Google собирал на протяжении многих лет. А именно: Nest, Calico, Google Fiber (Интернет и кабельные услуги), Google Ventures и Capital (инвестиции), Life Sciences (инновации в сфере здоровья), и, под руководством Брина, создающая заголовки первых полос фабрика идей Google X (самоходные машины).

Также будет немного сокращен штат. Пейдж и Брин руководят «Alphabet». Новый глава Google - который включает в себя и в дальнейшем поиск, карты, YouTube и Gmail - это Сундар Пичаи. 43-летний индиец – тихая звезда сцены, которые резко вырос в Google и, как сообщается, получил много предложений работы. Теперь Google его «привязал».

Уолл-стрит радуется не только этому. Аналитики и инвесторы все больше обеспокоены неясностью Молоха Google, который смешивает традиционный бизнес и новые идеи, как, например, поиск таблетки от рака, над которым работает Google X. Кто что финансирует? Кто кем управляет? Новая структура дает ответы.

По крайней мере, на начальном этапе. Итоги баланса «Alphabet» и Google будут объявляться отдельно с четвертого квартала этого года, но данные других дочерних компаний – нет. Так сначала скептики, как аналитик Брайан Визер (Pivotal Research), говорили только о «постепенной прозрачности» и воздерживались от суждений.

Для Пейджа и Брина, однако, сбывается мечта: они стали ближе к своему кумиру Баффету на один большой шаг. Так, нынешняя реструктуризация, которую в средствах массовой информации США называли «большим сюрпризом», была совершенно предсказуема в течение длительного времени.

Пример Баффет

«Станет ли Google Berkshire Hathaway индустрии высоких технологий?», спрашивал «Wall Street Journal» еще в прошлом году, намекая на коллекцию компаний Баффета, которые продают все, что угодно, - от автомобилей и страхования до ювелирных изделий, кетчупа, кирпича, мебели, газет, аккумуляторов, льда и белья (Fruit of the Loom). Баффет сидит на вершине и распределяет капитал - в зависимости от успехов.

«У конгломератов ужасная репутация», признался он в 2014 году. «И они ее заслуживают». Тем не менее, эта корпоративная форма принесла ему «огромные и долгосрочные выгоды», - то есть, она может быть «идеальной структурой», «чтобы максимизировать долгосрочный рост капитала».

На это сейчас надеются Пейдж и Брин. В декабре они созвали топ-акционеров Google и уже подготовили их – когда Пейдж, по информации "WSJ", расхваливал Баффета: Berkshire Hathaway – это его «модель» нового Google.

Не Google, извините - Alphabet.