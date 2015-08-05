NASA показало изображение гигантского урагана на Юпитере (фото)

Его площадь вдвое превосходит площадь Земли, а скорость ветра в нем составляет 640 км/ч. Изображения урагана были размещены на официальном сайте NASA, передает ZN.UA.

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Для сравнения ученые приводят сведения о том, что самый большой ураган, который был зафиксирован на поверхности Земли, простирался на тысячу км, и скорость ветра в нем составляла 320 км/ч. Скорость ветра 640 км/ч в большом красном пятне сохраняется на протяжении последних 150 лет, а, возможно, и дольше.

Когда ученые только начинали наблюдения за большим красным пятном, у них не было уверенности, что они наблюдают за одним и тем же ураганом. Однако теперь точно известно, что пятно находится в одном и том же месте все время, хотя до сих пор не известно происхождение его красноватого оттенка.