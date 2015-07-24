Google зарегистрировала патент, позволяющий записывать воспоминания из жизни

На данный момент Google Glass уже может записывать видео, но новая технология позволит записывать гораздо более качественное видео огромных отрезков жизни людей. Видео будет передаваться на смартфон, откуда его можно будет загрузить на облако данных, сообщает ZN.UA по информации Huffington Post.

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Компания же работает над созданием технологии, которая позволит Google Glass не просто записывать видео из жизни, но и сопровождать его моральным состоянием и мыслями, которые сопровождали человека в конкретный момент.