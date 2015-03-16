В США разрабатывают очки дополненной реальности для астронавтов МКС

NASA с компанией-партнером разрабатывает очки дополненной реальности. Полученный аксессуар агентство собирается предложить использовать астронавтам на Международной космической станции (МКС), а также внедрить в конструкцию будущих скафандров. О этом информирует портал Business Insider, передает Lenta.ru.

Партнером NASA в этом проекте выступает компания Osterhout Design Group из Сан-Франциско. Новые очки помогут астронавтам в ремонте оборудования, позволят участвовать в видеоконференциях, сократят время обучения на Земле и освободят руки от пролистывания инструкций в бумажной и электронной формах, что особенно важно во время возникновения чрезвычайных ситуаций.

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NASA сообщает, что, зная об очках Google Glass, космическое агентство искало поддержки у интернет-гиганта при создании такого устройства. Корпорация же ответила агентству отказом, пояснив, что собирается сосредоточиться исключительно на потребительском использовании своих устройств. Тогда NASA объявило конкурс компаний, на котором рассмотрело проекты, предлагающие создание таких очков специально для астронавтов.

Победившая Osterhout Design Group разрабатывает очки по заказу правительства США и государственных органов страны в течение последних шести лет. Также компания известна тем, что создала умные очки R-6S для промышленных заказчиков. Эти очки работают на базе четырехъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 805, каждое ядро которого разгоняется до частоты 2,7 гигагерца, имеют 3 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта RAM-памяти.

Очки имеют камеру, снабженную функцией автофокуса и снимающую видео в HD-разрешении, поддерживают передачу данных стандартов Bluetooth 4.0 и Wireless Fidelity 802.ac, имеют акселерометр, гироскоп и магнитометр. Работают R-6S от литий-ионной батареи емкостью 1300 миллиампер-час с фреймворком от Android 4.4 (Kit Kat).

Новые очки для NASA получат более продвинутые характеристики и будут адаптированы для использования в космосе. Сроки их создания не сообщаются.