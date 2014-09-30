В Мексике обнаружено большое кладбище динозавров - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

На участке размером 50 на 200 метров немецкие палеонтологи и их мексиканские коллеги обнаружили останки 14 динозавров. На отдалении в несколько километров были найдены скелеты еще 15 животных.

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"Я не знаю ни одного места, где было найдено такое количество динозавров на столь небольшой площади", - прокомментировал профессор Вольфганг Штиннесбек из университета Хайдельберга.

Около 70 миллионов лет назад в этом регионе находилась большая речная дельта с развитой экосистемой. Кроме скелетов динозавров, палеонтологи обнаружили останки крокодилов, ранних млекопитающих и четырех видов черепах. Неподалеку от места раскопок также были найдены следы, оставленные хищными динозаврами, в частности тираннозавром.