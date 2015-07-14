Путин подписал закон о "праве на забвение": поисковики теперь обязаны удалять неугодную информацию

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Законом устанавливается, что оператор поисковой системы по требованию физического лица (заявителя) обязан прекратить выдачу сайтов с недостоверной, а также "неактуальной" или "утратившей значение для физического лица в силу последующих событий или его действий" информацией, причем критериев определения актуальности нет.

Читайте такжеГосдума России приняла во втором чтении проект закона о "праве на забвение" "Исключение составляет информация о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информация о совершении физическим лицом преступления, по которому не снята или не погашена судимость", - говорится в сообщении.