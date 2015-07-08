Госархив РФ опубликовал документы, утверждающие, что историю о 28 панфиловцах придумали журналисты

В частности, опубликована справка-доклад главного военного прокурора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах» от 10 мая 1948 года по результатам расследования Главной военной прокуратуры, хранящуюся в фонде Прокуратуры СССР.

Как известно, по официальной версии, "28 героев-панфиловцев" из 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка погибли 16 ноября 1941 года близ разъезда Дубосеково под Москвой, уничтожив 18 немецких танков из 54. После серии публикаций в прессе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года всем 28 гвардейцам, перечисленным в одной из статей, было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

Согласно опубликованному документу прокуратуры, в марте 1943 года был арестован сотрудничавший с немцами Иван Добробабин, оказавшийся героем из списка "28 панфиловцев".

Читайте такжеМИД открыл доступ к архивным документам о роли Украины в создании ООНВ результате расследования было установлено, что в живых осталось еще несколько участников предполагаемого боя, а авторы первых и самых подробных публикаций сознались, что история о бое является вымыслом.

"Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора "Красной Звезды" Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого", - говорится в докладе.

При этом критики данной версии указывают на то, что расследование, в частности, признания сотрудников газеты могли быть фальсифицированы, а факт того, что некоторые из "панфиловцев" выжили, не значит, что боя не было вообще.

История о панфиловцах широко присутствует в советской, российской, а также казахстанской и кыргызстанской государственной идеологии: о них написаны книги, сняты фильмы, в их честь ставят памятники, называют улицы и парки, их упоминают в гимне Москвы.

Последняя станица доклада. Полная версия