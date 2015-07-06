В честь актера Стивена Фрая назвали астероид

Об этом соощает РИА Новости со ссылкой на сайт Международного астрономического союза.

Астероид 1999 UR2 получил новое официальное имя – теперь он носит название 5190 Fry в честь знаменитого британского киноактера и комика Стивена Фрая.

Данное малое небесное тело относится к числу обитателей так называемого "главного пояса астероидов", расположенного между орбитами Марса и Юпитера.

Он был открыт японскими астрономами Сейдзи Уеда (Seiji Ueda) и Хироси Канеда (Hiroshi Kaneda) в 1990 году.

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Новое имя этот объект унаследовал от известного телеведущего, комика и киноактера Стивена Фрая, который в следующем месяце отпразднует свое 58-летие.

Широкую известность он получил вместе с другим известным британским актером, Хью Лори. Их дуэт прославился благодаря комедийной программе "Шоу Фрая и Лори" (A Bit of Fry & Laurie, 1989-1995) и сериалу по романам Вудхауза "Дживс и Вустер" (Jeeves and Wooster, 1990-1993).