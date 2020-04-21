25-я Украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский" (фото)

Участники украинской экспедиции преодолели самое продолжительное и сложное путешествие в Антарктиду.

Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались до станции «Академик Вернадский».

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, сегодня поздно ночью (по киевскому времени) после шести дней пути корабль с командой ученых прибыл на остров Галиндез.

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"На «Вернадском» их с нетерпением ждали коллеги из 24-й экспедиции, которые отзимовали там уже больше года, а также сезонный отряд ученых, который находится в Антарктиде несколько месяцев. Потому что из-за ситуации в мире с коронавирусом и карантином у 25-й экспедиции было, пожалуй, самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду», - отметил председатель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Он напомнил, что из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Только благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю экспедицию удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию «Академик Вернадский».

«Для каждой команды главным испытанием на пути в Антарктиду является проход штормового пролива Дрейка, которая является одной из сложнейших в мире. Однако к нам пролив был достаточно спокойным и приветливым, мы даже шутили, что можно переименовать его в Дрейк lake - озеро Дрейка. Пожалуй, это был подарок судьбы нашей непростой предыдущей часть путешествия», - поделился впечатлениями врач из 25-й экспедиции Игорь Дейнека.

Как отмечается, в настоящее время на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. «В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего. Однако, по словам самих участников экспедиции, несмотря на плохую погоду у них прекрасное, праздничное настроение, с которым работать гораздо проще. После разгрузки судна команда 24-х УАЭ передаст станцию 25-й экспедиции и начнет долгожданное путешествие домой», - сообщили в МОН.