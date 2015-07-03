Экзоскелеты Panasonic начнут продавать в сентябре

В сентябре 2015 года Panasonic начнет продавать экзоскелет для переноса тяжестей, разработанный для строителей и работников складских комплексов. Об этом сообщает научно-популярное издание N+1 со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Скелет при собственном весе в 6 килограммов может поднимать до 15 килограммов груза, снижая нагрузку на позвоночник работника. Батареи обеспечивают время работы экзоскелета до восьми часов. Всего компания рассчитывает продать за год тысячу носимых роботов по цене 8090 долларов за комплект.

Читайте такжеВ Японии за минуту продали партию из тысячи роботов Pepper, которые могут помогать по дому (фото)

Отмечается, что это не первый экзоскелет, разработанный японской компанией для вспомогательных работ по поднятию грузов. Предыдущая модель AWN-02 позволяла поднимать такой же по весу груз, но работала от батарей всего полтора часа и весила на килограмм тяжелее.

Кроме промышленного использования экзоскелеты также разрабатываются и для военных нужд. Ранее сообщалось, что экзоскелет станет частью российской экипировки «Ратник», а американцы работают над созданием носимого робота, стабилизирующего руки при стрельбе.