Для Армии США создадут «костюм Железного человека»

Как пишет газета The Los Angeles Times, на которую ссылается Lenta.ru, на создание действующего прототипа новой брони планируется потратить не более 12 месяцев.

Известно, что о своем намерении разработать костюм для SOCOM заявили американская компания Revision Military, основанная бывшим спецназовцем капитаном Брайаном Даулингом, и, Raytheon и британская BAE Systems. Новая броня для военных, получившая название TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit, легкий тактический штурмовой костюм оператора), будет обладать многими характеристиками вымышленного прототипа, за исключением возможности летать.

Ожидается, что в основе TALOS будет экзоскелет, позволяющий бойцу бегать и даже прыгать по пересеченной местности, неся при этом снаряжение массой более 45 килограммов. Экзоскелет будет снаружи покрыт прочными пластинами, защищающими солдата от пуль и осколков. В костюм будет встроена система климат-контроля, охлаждающая тело в горячем климате или обогревающая его в холодном.

Костюм также получит надувные манжеты, которые, приняв сигнал от специальных датчиков, будут надуваться, останавливая кровотечение в случае ранения. В TALOS будут встроены и специальные датчики, отправляющие информацию о здоровье бойца в командный центр. Бронешлем костюма будет оснащен системой сбора и обработки информации, с выводом данных на защитное стекло.

Данные на защитное стекло шлема будут выводиться посредством коллиматорной системы с фокусировкой на бесконечность, так что информация останется читаемой куда бы ни смотрел оператор. В информационную выдачу, в частности, будут включены потоки разведывательных данных с беспилотных летательных аппаратов.

Точные характеристики перспективной брони пока не определены.