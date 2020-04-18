Facebook добавил к реакциям на публикации и сообщения "заботливый лайк" (фото)

Новая реакция на публикации будет доступна со следующей недели.

В соцсети Facebook добавили новую реакцию на сообщения пользователей - "заботливый лайк" - это емоджи, которое обнимает сердечко. Его создали для выражения поддержки во времена пандемии коронавируса.

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"Мы запускаем новые реакции заботы в Facebook и Messenger как способ поддержать друг друга в эти сложные времена. Мы надеемся, что эти реакции дадут людям новые способы продемонстрировать свою поддержку во время пандемии", - написал менеджер по техническим коммуникациям Facebook Александр Войка в Twitter.

"Заботливый лайк" будет доступен в компьютерной и мобильной версии, а в Messenger будет другая реакция - бьющееся анимированное сердце. Обе будут доступны для пользователей уже со следующей недели, пишет The Verge.