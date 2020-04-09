В Британии железнодорожники обнаружили пещеру XIV века во время ремонта дороги (фото)

В пещере нашли восемь ниш, а также показания возможных пожаров.

В Великобритании железнодорожники обнаружили пещеру возрастом XIV века, когда ремонтировали дорогу после оползня. И это не первая их находка.

Об этом пишет издание британской железной дороги NetworkRail.

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По словам специалистов, пещеру, вероятно, использовали в Средневековье в качестве святыни, связанную с часовней Святой Екатерины, руины которой нашли неподалеку.

В пещере обнаружили восемь ниш, а также свидетельство пожара. Ученые надеются использовать найденную древесную золу для дальнейшего анализа, чтобы определить точный возраст пещеры.

Это одно из нескольких открытий железнодорожников Британии. В марте на другой станции обнаружили старейшую железнодорожную развязку.

Как сообщал УНИАН, новое исследование снова выявило доказательства того, что некогда предки современных людей «смешивались» с неандертальцами не один или два раза, а постоянно – в разных местах.