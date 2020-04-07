Newsweek: Хирургические и хлопковые маски не останавливают коронавирус, если больной кашляет

Ученые обнаружили, что зараженные коронавирусом капельки просачиваются и попадают на внешнюю сторону маски.

Ни хирургические, ни хлопковые маски не могут эффективно остановить распространение нового коронавируса, когда больной человек кашляет. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine. Однако, его авторы отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы окончательно определить, могут ли такие маски защитить от распространения нового возбудителя, который вызывает COVID-19.

Как пишет Newsweek, чтобы проверить эффективность некоторых типов масок против SARS-CoV-2 (не стоит путать с SARS), ученые попросили четырех пациентов в Южной Корее зайти в изолированную комнату отрицательного давления.

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Добровольцев в возрасте от 35 до 82 лет попросили кашлянуть по четыре раза на пять разных чаш Петри на расстоянии 20 сантиметров от их рта. Первый раз они не надевали никаких масок. После этого они надели хирургические маски и повторили процедуру, а потом еще раз покашляли, но уже в хлопковой маске. В конце добровольцев попросили еще раз покашлять на чаши без маски. Издание отмечает, что хирургические маски, которые испытывали во время исследования, имели размеры 180 на 90 миллиметров и состояли из трех слоев. Многоразовые хлопковые маски имели размер 160 на 135 миллиметров и состояли из двух слоев.

После того, как участники исследования покашляли, ученые взяли мазки с внутренней и наружной стороны их масок. Доктор Сон Хан Ким с Asan Medical Center в Сеуле вместе с коллегами обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 был на внешней стороне каждой маски. Но анализ "большинства" мазков с внутренней стороны был отрицательным.

Ученых удивило, что они обнаружили больше частиц вируса на внешней части масок, чем на внутренней. Они исключают, что сами могли распространить вирус, когда собирали мазки, ведь сначала проверили внешнюю сторону масок.

Ученые считают, что частицы SARS-CoV-2 вырвались наружу через края маски. Или же крошечные частицы коронавируса во время сильного кашля могли просочиться через полотно масок. Выводы подчеркивают необходимость мыть руки после того, как пришлось коснуться внешней стороны маски.

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"Этот эксперимент не включал маски типа №95 и не отражает реальный процесс передачи коронавируса от пациентов с COVID-19, которые носят разные виды масок", - подчеркивают авторы исследования.

"Мы не знаем, сокращают ли маски расстояние, которое преодолевают зараженные капельки при кашле. В заключении, и хирургические, и хлопковые маски кажутся неэффективными в предотвращении распространения SARS-CoV-2 из-за кашля пациентов с COVID-19 в окружающую среду и на внешнюю поверхность маски", - говорится в выводах.

Нужны дополнительные исследования для проверки, сокращают ли маски риск передачи COVID-19 от людей, у которых болезнь протекает бессимптомно или без кашля.