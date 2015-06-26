Ученые нашли на комете Чурюмова-Герасименко запасы водяного льда

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), пишет Лента.ру.

Всего ученые при помощи инструмента OSIRIS станции Rosetta обнаружили на комете Чурюмова-Герасименко 120 участков, яркость которых в десять раз выше, чем в среднем на остальной поверхности кометы. Некоторые из таких участков являются частью более крупных кластеров, тогда как другие изолированы от своих соседей.

Во всех случаях яркие пятна обнаружили в регионах, получающих относительно немного солнечной энергии. За время наблюдений, проводившихся в сентябре 2014 года, яркость этих участков практически не менялась. Ученые считают, что эти пятна образованы водяным льдом. Они отметили, что по мере приближения кометы к Солнцу скорость сублимации неводяных льдов (например, двуокиси углерода) с ее поверхности была бы выше, чем водяных.

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Свои выводы исследователи подтвердили лабораторными экспериментами, моделирующими поведение под действием света смешанного с минералами водяного льда. Они обнаружили, что после нескольких часов сублимации частицы пыли закрыли слой льда. При этом слоя частиц толщиной в один миллиметр оказалось достаточно, чтобы скрыть нижележащий лед от оптических приборов.

Как отмечают ученые, светлые и свободные от пыли ледяные участки кометы могли образоваться 6,5 лет назад на неосвещенных светом участках во время ее последнего сближения с Солнцем.

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Миссия Rosetta координируется ЕКА при участии его членов-государств, а также NASA. Данные, полученные с ее помощью, необходимы для объяснения процессов эволюции Солнечной системы и появления воды на Земле. Миссия включает орбитальный аппарат и спускаемый зонд. Посадку на поверхность кометы 67P/Чурюмова-Герасименко зонд Philae совершил 12 ноября 2014 года. Это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы.

Ранее УНИАН сообщал, что зонд Philae, находящийся на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко, после семимесячного перерыва «проснулся» и вышел на связь с Землей.