Комета Чурюмова-Герасименко не имеет магнитного поля

Такое утверждение обнародовали ученые, передает Би-би-си. Пробы зонда опровергают теорию о роли магнетизма в возникновении космических тел.

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В ходе своего спуска на комету в 2014 году зонд переслал на Землю ценную информацию, которая и помогла ученым обнаружить дефицит магнитного поля.

Между тем, "Розетта" продолжает вращаться вокруг 67/Р, посылая астрономам все новые данные.