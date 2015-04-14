Комета Чурюмова-Герасименко не имеет магнитного поля

17:33, 14 апреля 2015
Наука и IT
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На комете 67/Р Чурюмова-Герасименко, куда в прошлом году сел зонд "Филы" с космического аппарата "Розетта", не обнаружено магнитное поле.

ESA

Такое утверждение обнародовали ученые, передает Би-би-си. Пробы зонда опровергают теорию о роли магнетизма в возникновении космических тел.

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В ходе своего спуска на комету в 2014 году зонд переслал на Землю ценную информацию, которая и помогла ученым обнаружить дефицит магнитного поля.

Между тем, "Розетта" продолжает вращаться вокруг 67/Р, посылая астрономам все новые данные.

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