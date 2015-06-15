Зонд Philae вышел на связь с Землей с кометы Чурюмова-Герасименко после семимесячного перерыва

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА), передает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Перерыв в работе объяснялся недостатком энергии в солнечных батареях зонда. Спуск зонда с орбитального аппарата Rosetta был произведен 12 ноября прошлого года (это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы).

Philae проработал около 60 часов, однако затем попал в тень, что не позволило его солнечным батареям получить необходимый запас энергии, и перешел в спящий режим. Попытки связаться с Philae в марте этого года результата не принесли.

Читайте такжеКомета Чурюмова-Герасименко не имеет магнитного поляПо мнению экспертов, с тех пор комета приблизилась к Солнцу, что позволило батареям зонда достаточно зарядиться для возобновления работы. Точно определить местонахождение Philae специалистам ЕКА пока не удается.

Миссия Rosetta координируется ЕКА при участии его членов-государств, а также NASA. Данные, полученные с ее помощью, необходимы для объяснения процессов эволюции Солнечной системы и появления воды на Земле.

Читайте такжеУченые выяснили, что грунт кометы Чурюмова-Герасименко состоит из пористого льдаМиссия включает орбитальный аппарат Rosetta и спускаемый зонд Philae. Во время посадки на комету 67P/Чурюмова-Герасименко зонд не смог прикрепиться гарпунами к поверхности и оказался в тени огромной скалы. Именно тень ограничила время доступа зонда к солнечному свету.

Как сообщал УНИАН ранее, первые результаты анализа структуры кометы Чурюмова-Герасименко представлены в статье, опубликованной в американском научном издании Science.