Европейское космическое агентство решило продлить миссию Rosetta

Планируется, что орбитальный корабль спустится на поверхность кометы 67Р (Чурюмова-Герасименко). Об этом сообщается на сайте ЕКА, передает Lenta.ru. В ходе продленной миссии ученые собираются провести несколько рискованных экспериментов. В частности, они намерены обследовать неосвещенную сторону кометы и взаимодействие частиц пыли и газа на ней, а также собрать соответствующие образцы и проанализировать их.

Читайте такжеЗонд Philae вышел на связь с Землей с кометы Чурюмова-Герасименко после семимесячного перерыва

Пик исследований придется на 13 августа 2015 года, когда комета приблизится к Солнцу на минимальное расстояние, а истечение вещества с ее поверхности будет происходить с максимальной скоростью. Продление миссии позволит наблюдать снижение активности 67Р, а сравнение данных до и после достижения максимума скорости истечения вещества с небесного тела позволит отследить эволюцию кометы с недостижимой ранее точностью.

В ближайшие планы ЕКА входит более точное определение местоположения на поверхности кометы спускаемого модуля Philae. Ранее ученым удалось получить фотографии зонда с расстояния 20 км. Изображения, сделанные с расстояния 10 и менее км, которые планируется получить после прохождения Rosetta перигелия (точки максимальной близости к Солнцу), позволят более детально определить положение модуля на комете.

На некотором участке продленной миссии из-за недостатка солнечной энергии планируется перевести Rosetta в режим гибернации, как это было сделано в июне 2011 года, когда станцию, направлявшуюся к орбите Юпитера, отключили на 31 месяц. С октября 2016 года наблюдения за зондом станут труднодоступными, в связи с чем его собираются перевести в спиралевидное движение вокруг кометы, которое примерно через 3 месяца закончится его падением на ядро.

По словам ученых, маловероятно, что упавшая на комету станция сможет продолжить свою работу. Даже если она перестанет функционировать, это не отменит данную специалистами оценку миссии Rosetta: проект уже признан успешным.

Первоначально завершение миссии планировалось в конце декабря 2015 года, но затем ЕКА дало согласие на продление финансирования еще на 9 месяцев.