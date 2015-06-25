Windows 10 может поступить в продажу на флешках

Компания Microsoft может начать продажу своей операционной системы Windows 10 на USB-носителях, сообщает Коммерсант со ссылкой на WinFuture.de.

Подобное решение позволит установить новую систему на ноутбуки, которые не имеют дисковода. Такими устройствами, как правило, являются ультрабуки, в которых нет дисковода для экономии массы и пространства внутри корпуса.

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Старт Windows 10 запланирован на 29 июля. Пользователи Windows 7 и Windows 8/8.1 смогут обновиться бесплатно. В новой ОС появится кнопка и меню «Пуск», голосовой помощник Cortana, система биометрической идентификации Windows Hello, будет представлен новый браузер - Microsoft Edge.