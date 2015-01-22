Представлена новая версия операционной системы Windows 10

Операционная система будет бесплатна в течение года для пользователей ОС Windows 7 и Windows 8.1, а также последней версии мобильной платформы Windows Phone, передает ТАСС.

Отмечается, что Windows 10 доступна в режиме для десктопов, когда распознает такие устройств, как мышь и клавиатура, если же они не подключены, то система работает в режиме сенсорного управления. При этом в гибридных устройствах ОС будет сама переключаться в тот или иной режим в зависимости от подключения клавиатуры.

Читайте такжеMicrosoft представила очки дополненной реальности Hololens (фото)Также все устройства под управлением Windows 10 могут синхронизироваться в режиме реального времени, приложения будут работать одинаково на каждом из них.

В устройствах на Windows 10 также будет поддержка голосового помощника Cortana. С помощью голосовых команд можно будет получать уведомления, информацию о котировках, новости спорта и др.

Также Microsoft представила новый браузер Spartan, который заменит Explorer.