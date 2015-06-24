В Instagram появятся подборки снимков по актуальным темам

Об этом сообщается в официальном блоге соцсети, передает Lenta.ru. В обновленной версии Instagram 7.0 для iOS и Android появился инструмент Places Search, который дает возможность искать фото и видео не только по именам пользователей и хештегам, но и по географическим точкам. Теперь пользователи могут сортировать фото и видеоконтент по названию места.

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Также в свежей версии Instagram появилась возможность просматривать подборки снимков, которые вручную компилирует команда редакторов проекта. Тренды на вкладке Explore обновляются в режиме реального времени. "Это то, к чему мы стремились с самого начала. Этот инструмент позволит держать руку на пульсе событий в мире", - сообщил Кевин Систром, сооснователь принадлежащей Facebook соцсети Instagram.

По мнению издания Wired, Instagram стремится обогнать Twitter и стать площадкой номер один для тех, кто хочет через социальные сети в режиме реального времени следить за актуальными событиями.

По своим характеристикам Explore очень похожа на анонсированный на прошлой неделе сервис Lightning, который Twitter обещал запустить в своем мобильном приложении до конца лета. Нажав на соответствующую кнопку, пользователь перейдет к списку самых важных на текущий момент тем, о которых пишут другие пользователи. Отбором наиболее интересного контента из микроблогов и сторонних источников займется внутренняя команда редакторов Twitter.

Пока сервис Explore от Instagram доступен только в США, однако Instagram обещает вскоре предоставить эту функцию пользователям по всеми миру, начав с Европы.

Каждый день в Instagram публикуют около 70 млн фото- и видеоматериалов.