Астрономы обнаружили самый большой взрыв во Вселенной

Взрыв случился очень медленно, словно происходил в течение сотен миллионов лет.

Астрономы недавно обнаружили взрыв сверхмассивной черной дыры, что создал кратер, который бы мог вместить 15 Млечных Путей. Этот взрыв считается самым большим во Вселенной. При этом ученые пока не могут объяснить причину.

Об этом сообщает The Independent.

Взрыв зафиксировали за 390 миллионов световых лет от Земли, он был в 5 раз больше предыдущего.

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«Мы уже видели вспышки в центрах галактик, но это действительно массивная. Это произошло очень медленно, как взрыв в замедленном режиме, происходивший в течение сотен миллионов лет», – рассказала Мелани Джонстон-Холлитт (Melanie Johnston-Hollitt) из Международного центра радиоастрономических исследований.

Ученые считают, что взрыв возник в сердце созвездия Змееносца из тысячи галактик: галактика в центре имеет огромную черную дыру.

Черные дыры не просто притягивают материю, но и выбрасывают струи энергии.

Отмечается, что первый намек на этот гигантский взрыв фактически пришел в 2016 году. Тогда астрономы увидели странный изогнутый край в Змееносце. Однако ученые не предполагали извержения, учитывая количество необходимой энергии.

Впрочем, две космические обсерватории вместе с радиоданными телескопов в Австралии и Индии подтвердили, что кривизна действительно была частью полости.

Взрыв уже завершился, убеждены ученые. В то же время астрономы хотят дополнительно исследовать длину других волн, чтобы понять, что произошло.