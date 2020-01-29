Магнитные бури в феврале 2020: самые опасные дни месяца

В какие дни февраля 2020 года ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури – Магнитные бури в феврале

Прогноз магнитных бурь предупреждает о возмущениях в начале февраля 2020 года, но в целом геомагнитная обстановка в течение месяца ожидается спокойной.

Пик солнечной активности придется на 2-4 февраля. Ожидаются умеренные возмущения магнитосферы нашей планеты. Следующая магнитная буря ожидается 10-11 февраля. Этот метеоудар также будет достаточно сильным. 28-29 февраля Землю накроет еще одним метеоударом.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА.

Как уберечь организм от влияния магнитных бурь

Читайте такжеТелескоп Hubble сделал снимок галактики с новорожденными звездами

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.