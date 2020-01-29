Магнитные бури в феврале 2020: самые опасные дни месяца
Прогноз магнитных бурь предупреждает о возмущениях в начале февраля 2020 года, но в целом геомагнитная обстановка в течение месяца ожидается спокойной.
Пик солнечной активности придется на 2-4 февраля. Ожидаются умеренные возмущения магнитосферы нашей планеты. Следующая магнитная буря ожидается 10-11 февраля. Этот метеоудар также будет достаточно сильным. 28-29 февраля Землю накроет еще одним метеоударом.
Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА.
Как уберечь организм от влияния магнитных бурь
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Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.
Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.