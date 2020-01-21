В Армении нашли водопровод, которому почти 2 тысячи лет

Акведук был гигантским сооружением. 20 опор водовода нашли в 30 километрах к юго-востоку от Еревана.

Археологи обнаружили остатки акведука (лат. aquaeductus — водопровод) — сооружение для подачи воды к населенным пунктам или оросительных полей. 20 опор водопровода нашли в 30 километрах на юго-восток от Еревана. Датируются они 114-117 гг н.э.

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Об открытии сообщил Павел Аветисян, директор Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении, передает Урядовий кур'єр. По его словам, акведук был гигантским сооружением. Открытие было сделано в 2019 году, в 2020-м археологи собираются продолжить исследования.

Акведук вел в Арташат – город, который был столицей Армянского царства между 190 и 176 годами до н.е. Плутарх писал, что его основали по совету Ганнибала: «Рассказывают, что карфагенянин Ганнибал, после того как Антиох окончательно проиграл войну с римлянами, перешел ко двору Артаксия Армянского, которому дал множество полезных советов и наставлений. Между прочим, он приметил красивую местность, чрезвычайно удачно расположенную, но лежала она в запустении, и, сделав предварительные наметки для будущего города, позвал Артаксия, показал ему эту местность и убедил застроить ее. Царь остался доволен и попросил Ганнибала, чтобы тот сам взял на себя надзор над строительством. Возник большой и очень красивый город, которому царь дал свое имя и провозгласил его столицей Армении».

Через Ганнибала римляне называли Арташат «армянским Карфагеном». Столицей он оставался примерно до 120 г н.э.

За пределами Арташата археологи нашли несколько дворцовых зданий. Павел Аветисян говорит, что они сейчас находятся на частной земле, но в 2020 году их также будут раскапывать.