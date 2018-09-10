Археологи в Италии нашли амфору, полную золотых монет

В итальянском городке Комо нашли сотни золотых монет, что "родом" из поздней императорской эпохи Рима.

Археологи нашли амфору, наполненную золотыми монетами во время раскопок на севере Италии близ границы со Швейцарией.

Об этом сообщает ABCNews.

По данным итальянского министерства культуры, в пятницу в итальянском городке Комо нашли сотни золотых монет, что "родом" из поздней императорской эпохи Рима.

Министерство распространило фотографии блестящих монет, которые нашли в амфоре, которая была зарыта в земле.

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Министр Альберто Бонисоли заявил, что он гордится этим открытием.

"Мы пока еще не знаем исторического и культурного значения находок", - заявил Бонисоли. - Но этот регион является настоящим сокровищем для нашей археологии."

Открытие было сделано во время раскопок в "Teatro Cressoni". Это театр в Комо, который закрыли в 1997 году. Министерство культуры заявило, что раскопки проводятся в рамках "реструктуризации" театра.

О стоимости сотни найденных монет пока неизвестно.