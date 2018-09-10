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Археологи в Италии нашли амфору, полную золотых монет

16:19, 10 сентября 2018
Наука и IT
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О стоимости сотни найденных монет пока неизвестно / фото Italian Ministry of Culture

Об этом сообщает ABCNews.

По данным итальянского министерства культуры, в пятницу в итальянском городке Комо нашли сотни золотых монет, что "родом" из поздней императорской эпохи Рима.

Министерство распространило фотографии блестящих монет, которые нашли в амфоре, которая была зарыта в земле.

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Министр Альберто Бонисоли заявил, что он гордится этим открытием.

"Мы пока еще не знаем исторического и культурного значения находок", - заявил Бонисоли. - Но этот регион является настоящим сокровищем для нашей археологии."

Открытие было сделано во время раскопок в "Teatro Cressoni". Это театр в Комо, который закрыли в 1997 году. Министерство культуры заявило, что раскопки проводятся в рамках "реструктуризации" театра.

О стоимости сотни найденных монет пока неизвестно.

Министерством Культуры Италии

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Теги: #Италия#монеты#археологи