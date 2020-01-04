Создан первый в мире смартфон для слепых

Первый смартфон со шрифтом Брайля появился в продаже в Индии.

В Индии появился в продаже первый в мире смартфон для людей с ослабленным или потерянным зрением. Устройство отличается своим «экраном», который представляет собой сетку контактов, формирующую шрифт Брайля.

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В смартфоне реализована технология Shape Memory Alloy, в основу которой заложен эффект памяти формы (явление возврата к первоначальной форме при нагреве, которое наблюдается у некоторых материалов после предварительной деформации). Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в Facebook.

Экран смартфона, если его можно назвать экраном, включает в себя сетку контактов, расположенных сверху вниз в соответствии с требованиями. Данная сетка представляет собой алфавит Брайля, а различные контакты отвечают за определенные буквы или символы.

Экран является своего рода переводчиком и может переводить обычный текст, содержащий привычные всем буквы, в шрифт Брайля и наоборот.