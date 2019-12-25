Стал известен самый популярный смартфон в мире

Самым продаваемым телефоном стал iPhone XR, который принес американской компании 3% от всех продаж.

Самым популярным смартфоном среди всех существующих компаний по итогам третьего квартала 2019 года стал продукт от Apple, пишет 9to5mac.

Как выяснили аналитики, самым продаваемым телефоном стал iPhone XR, который принес американской компании 3% от всех продаж.

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На втором месте Galaxy A10 от Samsung. Этот смартфон набрал 2,6% рынка. Замыкает пьедестал лидеров еще одна модель Samsung — A50 и показатель в 1,9% от мировых продаж. Стоит отметить, что у Samsung сразу три модели попали в топ-10.

Также в десятке самых популярных смартфонов числятся Oppo A9, iPhone 11, A5s и A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.