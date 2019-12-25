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Стал известен самый популярный смартфон в мире

06:08, 25 декабря 2019
Наука и IT
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iPhone XR / REUTERS

Как выяснили аналитики, самым продаваемым телефоном стал iPhone XR, который принес американской компании 3% от всех продаж.

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На втором месте Galaxy A10 от Samsung. Этот смартфон набрал 2,6% рынка. Замыкает пьедестал лидеров еще одна модель Samsung — A50 и показатель в 1,9% от мировых продаж. Стоит отметить, что у Samsung сразу три модели попали в топ-10.

Также в десятке самых популярных смартфонов числятся Oppo A9, iPhone 11, A5s и A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

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Теги: #новый iPhone