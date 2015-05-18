Предварительная причина аварии "Протона" будет обнародована через две недели

Об это пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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"Жесткого алгоритма работы аварийной комиссии не существует. По опыту могу сказать, для того, чтобы комиссия более-менее разобралась в причинах аварии, нужно три-четыре недели, поскольку объем информации, который нужно изучить, как правило, очень большой. Промежуточный доклад обычно озвучивается через две недели после начала работы комиссии, когда изучена телеметрическая информация", - сказал собеседник агентства, участвовавший в работе аварийной комиссии по "Протону" в прошлом году.

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По его словам, две недели будет идти разбор имеющейся телеметрии, в дальнейшем аварийная комиссия, скорее всего, поедет работать на предприятия ракетно-космической отрасли, задействованных в производстве третьей ступени ракеты "Протон".

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