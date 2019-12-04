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NASA откроет на МКС "отель для роботов"

12:21, 04 декабря 2019
Наука и IT
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В "отеле" будут храниться автономные устройства / фото: nasa.gov

Об этом сообщается на сайте агентства.

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"Отель для роботов" прикрепят на внешней стороне МКС. Устройство представляет собой бокс, в котором автономные устройства будут храниться в то время, пока они не используются.

Первыми "постояльцами" станут два наружных работа-локатора (Robotic External Leak Locator, RELL), предназначенных для ремонта отсеков космической станции в случае повреждения корпуса либо разгерметизации.

RELL будут выводить за борт МКС с помощью другого роботизированного инструмента - Dextre. "Переселение" в "отель", уточнили в NASA, значительно ускорит поиск повреждений, что по имеющейся схеме может занимать несколько недель и даже месяцев.

Планируется, что блок отправится на МКС сегодня, 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее NASA представило концепт роботизированного посадочного модуля среднего размера, который сможет доставить в полярные регионы Луны ровер.

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Теги: #NASA