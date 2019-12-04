NASA откроет на МКС "отель для роботов"

Блок для хранения роботов прикрепят на внешней стороне МКС.

Американское аэрокосмическое агентство NASA отправит на Международную космическую станцию (МКС) блок для хранения роботов.

Об этом сообщается на сайте агентства.

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"Отель для роботов" прикрепят на внешней стороне МКС. Устройство представляет собой бокс, в котором автономные устройства будут храниться в то время, пока они не используются.

Первыми "постояльцами" станут два наружных работа-локатора (Robotic External Leak Locator, RELL), предназначенных для ремонта отсеков космической станции в случае повреждения корпуса либо разгерметизации.

RELL будут выводить за борт МКС с помощью другого роботизированного инструмента - Dextre. "Переселение" в "отель", уточнили в NASA, значительно ускорит поиск повреждений, что по имеющейся схеме может занимать несколько недель и даже месяцев.

Планируется, что блок отправится на МКС сегодня, 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее NASA представило концепт роботизированного посадочного модуля среднего размера, который сможет доставить в полярные регионы Луны ровер.